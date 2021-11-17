Зеленский согласовывал операцию по вагнеровцам: кто и за что отвечал

17 ноября 2021 , 18:27
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Источник:

Bellingcat

Расследователи из Bellingcat заявили, что Владимир Зеленский в июне 2020 года "в целом одобрил задержание "вагнеровцев". В то же время президент попросил подготовить подробный план спецоперации.

По словам опрошенных экс-сотрудников ГУР, главу государства впервые проинформировали 15 июня 2020 года во время брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб.

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Владимир Зеленский в целом одобрил операцию, запланированную на 26 июня 2020 года, и попросил подготовить подробный план,
– пишут расследователи.

К слову, этот план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года.

Кто отвечал за реализацию

Отвечали за проект два старших офицера:

  • директор ГУР Василий Бурба;
  • заместитель директора СБУ Руслан Баранецкий.

Они регулярно проводили брифинги для Владимира Зеленского о ходе реализации "Авеню".

Роль Службы безопасности в спецоперации

Генеральному управлению разведки необходима была помощь Службы безопасности Украины в составлении короткого списка "вагнеровцев", которые были наиболее важными для нашего государства.

Для того, что ее пригласили нужно было одобрение ОП. Впрочем, одобрение президента в любом случае было необходимым, поскольку операция вызвала бы большой политический резонанс.

Обратите внимание! Bellingcat пишет, что Андрей Ермак предложил перенести операцию на неделю после того, как стало известно о соглашении о прекращении огня на Донбассе. Ее решили перенести на 5 дней.

Выводы украинской ВСК: что известно

  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая озвучила промежуточное заключение парламентской ВСК, созданной, чтобы расследовать дело "вагнеровцев".
  • Политик рассказала, что украинские спецслужбы в 2018 году провели разведывательные мероприятия в отношении членов частных военных компаний из России. Среди них была и ЧВК "Вагнера".
  • По ее словам, мероприятия по задержанию боевиков начали планировать лишь летом 2020 года. Она подчеркнула, что Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию.
Автор: Олег Васьків