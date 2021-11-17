Зеленский согласовывал операцию по вагнеровцам: кто и за что отвечал

Расследователи из Bellingcat заявили, что Владимир Зеленский в июне 2020 года "в целом одобрил задержание "вагнеровцев". В то же время президент попросил подготовить подробный план спецоперации.

По словам опрошенных экс-сотрудников ГУР, главу государства впервые проинформировали 15 июня 2020 года во время брифинга по вопросам безопасности с руководителями спецслужб.

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Владимир Зеленский в целом одобрил операцию, запланированную на 26 июня 2020 года, и попросил подготовить подробный план,

– пишут расследователи.

К слову, этот план был подготовлен и утвержден министром обороны 1 июля 2020 года.

Кто отвечал за реализацию

Отвечали за проект два старших офицера:

директор ГУР Василий Бурба;

заместитель директора СБУ Руслан Баранецкий.

Они регулярно проводили брифинги для Владимира Зеленского о ходе реализации "Авеню".

Роль Службы безопасности в спецоперации

Генеральному управлению разведки необходима была помощь Службы безопасности Украины в составлении короткого списка "вагнеровцев", которые были наиболее важными для нашего государства.

Для того, что ее пригласили нужно было одобрение ОП. Впрочем, одобрение президента в любом случае было необходимым, поскольку операция вызвала бы большой политический резонанс.

Выводы украинской ВСК: что известно

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая озвучила промежуточное заключение парламентской ВСК, созданной, чтобы расследовать дело "вагнеровцев".

Политик рассказала, что украинские спецслужбы в 2018 году провели разведывательные мероприятия в отношении членов частных военных компаний из России. Среди них была и ЧВК "Вагнера".

По ее словам, мероприятия по задержанию боевиков начали планировать лишь летом 2020 года. Она подчеркнула, что Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию.

Bellingcat пишет, что Андрей Ермак предложил перенести операцию на неделю после того, как стало известно о соглашении о прекращении огня на Донбассе. Ее решили перенести на 5 дней.