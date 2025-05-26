Есть много свидетельств, – Зеленский заявил, что Россия готовит новые наступательные операции

Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия не планирует завершать войну. Несмотря на попытки показать свои стремления к миру, Москва готовится к новому наступлению.

По словам главы государства, это подтверждает информация разведки и открытые данные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский о намерениях России

Украинский президент говорит, что российский диктатор Владимир Путин и его окружение не планируют завершать войну. Пока нет ни одного подтверждения, что они действительно хотят мира.

Зеленский отмечает, что Россия рассчитывает на продолжение вторжения, откровенно презирая всех в мире, кто стремится к миру и пытается сделать дипломатию действенной.

Он также выразил уверенность, что разведки украинских партнеров тоже имеют такую информацию и подчеркнул важность того, чтобы они "не закрывали глаза" и докладывали об этом руководству.

По мнению главы государства, единственное, что сейчас нужно – абсолютно честные выводы и совместное давление на Россию, ведь действия Кремля становятся все более дерзкими и масштабными.

Более 900 ударных дронов против Украины за три дня, плюс баллистика, плюс крылатые ракеты – в этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор – выбор Путина, выбор России – выбор воевать дальше и разрушать жизнь,

– говорит Зеленский.

Отметим, что ранее президент отреагировал на российскую атаку 26 мая. Он заявил, что ощущение полной безнаказанности позволяет России наносить такие удары и постоянно увеличивать масштаб. Зеленский призвал усилить давление на Москву и ввести еще больше санкций.