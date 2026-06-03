Зеленский сообщил, что у Украины есть договоренность о приобретении Patriot

Украина имеет договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении комплексов ПВО Patriot – теперь она ожидает реализации на финансовом, юридическом, техническом уровнях.

Об этом в среду, 3 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Получит ли Украина новые системы ПВО?

Владимир Зеленский провел совещание относительно дополнительных путей поставки противовоздушной обороны в Украину – систем и ракет для них.

По словам президента, ожидание реализации договоренностей уже затянулось.

Были на совещании сегодня представители Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды Офиса. Задача абсолютно четкая – ускориться с этим контрактом по "петриотам", и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц,

– подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что средства из европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро и другие финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно направляться на усиление защиты украинцев.

В то же время Зеленский отметил, что по состоянию на сейчас даже юридические шаги по контракту еще не проработаны.

Поставил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: или ясность по реализации нашей договоренности по "петриотам", или серьезные кадровые выводы,

– подытожил президент.

Как ранее объяснял главный редактор издания Defence Express Олег Катков, Силы обороны Украины имеют возможность перехватывать российскую баллистику с помощью ЗРК Patriot, однако противоракет всегда не хватает.

По словам Каткова, до военной операции в Иране все произведенные ракеты к ЗРК Patriot фактически распределялись между Соединенными Штатами и Украиной. В то же время с началом весны ситуация усложнилась.