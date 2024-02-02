Сбивают все: Зеленский сообщил, что в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны

Владимир Зеленский обратился к украинцам. О чем говорил президент в 709 день войны — читайте на 24 канале.

Зеленский сосредоточился на вопросах обороны – проведении Ставки и предоставлении ПВО. Также 2 февраля начала работу новосозданная коалиция ради возвращения депортированных в Россию украинских детей.

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Есть две новые системы ПВО

Главная новость на сегодня – новость, которую мы все давно ожидали. Ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат: в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы, которые сбивают все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого ежедневно,

– сказал он.

Зеленский рассказал, как прошла Ставка

"Сегодня – очень сфокусированно на вопросах фронта, обеспечения фронта, фортификации, защиты наших энергетических сетей. Есть хорошие результаты. В частности, украинское производство дронов – постоянное наращивание. Четкий план на 2024 год по дронам. Добавляем контрактов, добавляем финансирование", – сообщил президент.

Он поблагодарил тех, кто в Силах обороны развивает это направление, внедряет необходимые изменения, масштабирует производство дронов. Беспилотники действительно спасают жизни.

Говоря о ключевых направлениях фронта, особое внимание уделили Авдеевке.

Там очень сложно. Спасибо всем ребятам на позициях – каждому солдату, каждому сержанту, всем боевым командирам. Докладывали по фронту Главком Залужный и командующие Москалев и Сырский,

– отметил лидер государства.

О фортификациях доложили премьер-министр Шмыгаль и министр обороны Умеров. Обсудили скорость строительства и его финансирование.

"Конечно, рассмотрели вопрос по снарядам – ускоряем производителей, контрактуем дополнительные объемы. Приоритеты вполне понятны", – добавил Зеленский.

Еще на Ставке говорили об энергетических объектах – как защитить их физически, как восстановить после ударов, как пройти отопительный сезон.

Канада – лидер в коалиции по возвращению депортированных в Россию детей

Сегодня на заседании в Киеве эта коалиция начала работу, был представлен Рамочный документ по ее деятельности. Канада – один из совместных лидеров коалиции, и я благодарен за активность,

– поделился президент.

Он поблагодарил министра иностранных дел Канады за неизменную поддержку Украины.

Другие международные диалоги

Зеленский поговорил с президентом Казахстана, сказал, что можно "добавить активности" в двустороннее сотрудничество. Провел встречу с министром иностранных дел Мальты – действующим председателем ОБСЕ.

Постепенно уже готовим и международную работу следующих недель. Нужно еще больше активности ради нашей общей силы. Не только Украины и украинцев, не только Европы, а всех тех в мире, кто стремится к стабильности и ценит человеческую жизнь. Будут соответствующие форматы работы, будут новые пакеты поддержки Украины – готовим детали,

– подытожил он свое обращение.