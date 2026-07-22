Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Какие объекты подверглись ударам?

По словам Зеленского, в Краснодарском и Ставропольском регионах под ударом оказались логистические центры, обеспечивающие российскую армию деталями для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением.

Также военные поразили очередную российскую нефтебазу.

Кроме того, президент подтвердил поражение целей в акваториях Черного и Азовского морей: там под атакой оказались танкер и четыре сухогруза российского "теневого флота".

Благодарим всех наших воинов Сил обороны Украины за эти результаты. Совершенно справедливо возвращаем войну домой – в Россию. Мир нужен, и Украина выдвинула российской стороне все предложения. Нужно заставить перейти к дипломатии. Слава Украине!

– говорится в посте Зеленского.

Силы обороны нанесли успешные удары: смотрите видео

Напомним, атаки дронов на Россию происходят практически каждую ночь. В частности, 20 июля под ударом оказался Московский регион – Силы обороны наносили удары по логистическим объектам и нефтебазе. В ту же ночь в акватории Черного моря были поражены два танкера "теневого флота" и четыре сухогруза.