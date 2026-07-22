Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Які об'єкти були під ударами?

За словами Зеленського, у Краснодарському та Ставропольському регіонах під ударом були логістичні центри, які забезпечують російську армію деталями для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями.

Також військові уразили чергову російську нафтобазу.

Окрім цього, президент підтвердив ураження цілей в акваторіях Чорного та Азовського морів: там під атакою опинився танкер і чотири суховантажі російського "тіньового флоту".

Дякуємо всім нашим воїнам Сил оборони України за ці результати. Цілком справедливо повертаємо війну додому – в Росію. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії. Слава Україні!

– йдеться в дописі Зеленського.

Сили оборони завдали успішних ударів: дивіться відео

Нагадаємо, атаки дронів на Росію відбуваються фактично щоночі. Зокрема, 20 липня під ударом був Московський регіон – Сили оборони били по по логістичних об’єктах та нафтобазі. Тієї ж ночі в акваторії Чорного моря було уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі.