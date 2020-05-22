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Зеленский и состояние СБУшников: знает ли президент содержание своих законов

Право на достоинство - Читати новину українською

Журналист-расследователь проекта "Схемы" Максим Савчук спросил президента, как так случилось, что он осенью своим законом заставил СБУшников подавать декларации, а уже весной в новом законопроекте предлагает опять спрятать их состояние. У меня сложилось впечатление, что Зеленский не знал содержание собственного же законопроекта, по крайней мере в этой части.

Він відповів, що безперечно все повинно бути відкритим, крім інформації про таємних працівників. Детальніше про це – читайте у програмі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Я б радив президенту перечитати поданий ним законопроєкт про реформу СБУ. Там багато норм, які прямо суперечать тому, що він обіцяв до виборів і навіть робив після них.

Хорошою новиною є те, що навіть президентська більшість в Раді цього тижня відмовилася підтримувати цей законопроєкт і відправила його на доопрацювання.

Що передбачав законопроєкт про СБУЗгідно з ним СБУ здійснюватиме:
►контррозвідувальну діяльність;
управління ризиками державної безпеки;
оперативно-розшукову діяльність;
діяльність із забезпечення охорони державної таємниці;
досудове розслідування кримінальних правопорушень, підготовка чи вчинення яких становить загрозу державній безпеці.

Голова СБУ Баканов і справа Коломойського

Зеленський заявив, що такого чесного голови СБУ в нас "ніколи не було". Але Баканов заблокував вручення Коломойському підозр за крадіжку наших 5 мільярдів доларів з "Приватбанку". І поки найчесніший голова СБУ захищає найодіознішого олігарха, правоохоронні органи США його наздоганяють. Таке враження, що це американців Коломойський обікрав, а не українців.

Іван Баканов
Іван Баканов / Фото "Бабель"

На тижні у двох провідних глобальних медіа вийшли матеріали про те, як ФБР готується вручити Коломойському підозру. Справа знаходиться на етапі розгляді “великого журі” в Клівленді. 

Як тільки журі прийме своє позитивне рішення, американські правоохоронці видадуть ордер на арешт Коломойського по всьому світу. Саме за таким ордером було заарештовано, наприклад, Фірташа в Австрії. 

Сподіваюся, що найчесніший голова СБУ і друг Зеленського не надумає захищати Коломойського не лише від НАБУ, а й від ФБР.

Аваков і розслідування вбивства Павла Шеремета

Відповідаючи на питання журналістів про Авакова, Володимир Зеленський відповів, що "Аваков – потужний міністр".

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Зі свіжих досягнень орлів Авакова, наприклад: майнення криптовалюти на арештованих комп'ютерах і грабунок підприємства, де працюють незрячі. Така убога національна поліція – результат шестирічної роботи потужного міністра.

В контексті Авакова у справі Шеремета Зеленський сказав наступне: "Цю справу веде Аваков і він відповідає за результат".

  • По-перше, слова "Аваков" і "результат" – не сумісні, в принципі.
  • По друге, всі результати Авакова, а точніше їхня відсутність – це повною мірою відповідальність Володимира Зеленського. Нагадаю, що саме під його особисту відповідальність потужного міністра МВС вже двічі лишали в уряді.

Тому Аваков – персональна відповідальність Зеленського. Особливо щодо провалених резонансних розслідувань, і особливо – справи Шеремета.

Нагадаю, що по цій справі волонтери вже майже пів року в СІЗО сидять. А значущих доказів їхньої провини потужний міністр Зеленського так і не надав.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Автомобіль із Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Про призначення Венедіктової

Далі президента запитали про його генерального прокурора Венедіктову. На що Зеленський відповів: "Вона освічена людина, має певну освіту, вона практик, має звання". Венедіктова настільки освічена, що не спромоглася набрати мінімальний бал під час конкурсу до Верховного суду. І вже точно президент кривить душею, стверджуючи, що вона практик.

Венедіктова, призначена Зеленським спочатку керівником ДБР, а потім генпрокурором, не провела до цього жодного розслідування. Тобто, практиком вона і близько не є.

Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова / Фото Офіційний сайт Верховної Ради

Єдине, що поєднує її з розслідуванням – це батько генерал-майор міліції, що працював проректором Університету внутрішніх справ, який Венедіктова і закінчила. Ну принаймні щось про розслідування вона, мабуть, від батька і викладачів чула.

Але за такою логікою пропоную операцію на серці доручити аптечному продавцю, якщо його чи її батько був хірургом. Аптекар теж щось про операції чув і в медичному виші вчився. І то дрібничка, що скальпеля в руках він жодного разу не тримав, головне, що, як каже президент, має певну освіту і є практиком.

Не дивно, що "практик з певною освітою" Венедіктова примудрилась, наприклад, пустити під хвіст ефективне розслідування вбивства Катерини Гандзюк або призначити столичним прокурором посіпаку Захарченка і Шокіна.

Про нового голову Аграрного фонду

Ну і наостанок. Президент поскаржився журналістам на кадровий голод: "Я не можу знайти людей, які були б і професіоналами, і чистими". Мабуть, саме тому довелося призначити головою аграрного фонду 33-річного сина прокурора-мільйонера. Інших просто не було.

Богдан Банчук Аграрний фонд
Богдан Банчук – новий голова Аграрного фонду / Фото BukNews

Виявилося, що студентом він став власником 140-метрових апартаментів в Києві. Разом з дружиною вони володіють ще однією квартирою в Києві на 135 квадратів, будинком на 350 квадратів, 17-ма земельними ділянками, їздять на "Мерседесі" й "Лексусі" загальною вартістю майже 1,4 мільйона.

Добре, що команді президента вдалося вмовити такого хазяйновитого хлопця очолити Аграрний фонд. Десь такі в мене враження від пресконференції Володимира Зеленського.

Автор: Виталий Шабунин
Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Ирина Венедиктова Дело Екатерины Гандзюк Убийство Павла Шеремета Арсен Аваков Полиция Иван Баканов СБУ Видеоблоги Право на достоинство
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