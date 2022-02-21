Зеленский созвал СНБО: появились первые кадры заседания

Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Во время него обсудят заявления, прозвучавшие на Совбезе России.

Журналистам 24 канала удалось получить первые кадры с начала собрания СНБО. На кадрах видно, как президент Украины вместе с министрами и политики прибыли и сели за круглый стол.

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Заседание Совета нацбезопасности и обороны

Заседание Совета нацбезопасности 21 февраля является внеочередным. Владимир Зеленский созвал его из-за заявлений, прозвучавших во время Совбеза России. Там обсуждали легитимизацию боевиков.

Через несколько часов Путин официально объявил о "признании" пророссийских боевиков на Донбассе. Глава страны-агрессора также подписал с марионетками Кремля договоры о дружбе.

Во время заседания СНБО могут принять решение о введении военного положения в Украине . Он может быть ограничен оккупированными территориями Донбасса.

Появились первые кадры заседания СНБО: смотрите видео