Зеленский созвонился с Эрдоганом после признания Россией боевиков
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский поддерживает постоянный контакт с мировыми лидерами на фоне российской агрессии. 22 февраля он пообщался с Реджепом Эрдоганом.
О телефонном разговоре с турецким президентом Зеленский сообщил в своем твиттере. Ему предшествовало дерзкое признание Путиным боевиков на Донбассе.
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Что рассказал Зеленский
- Глава государства лаконично написал, что выразил Эрдогану благодарность за поддержку позиции Украины относительно провокативных решений России.
- Также он поблагодарил коллегу за поддержку инициативы по проведению саммита государств – постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Турции и Германии.
Турция осудила признание Россией боевиков
Ранее в турецком МИД отреагировали на дерзкий шаг Москвы – "легитимизацию" псевдореспублик на Донбассе. Дипломаты согласились, что говорится о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины. Анкара подчеркнула, что считает неприемлемым признание боевиков на Донбассе.
Аналогичное заявление сделал и сам Эрдоган. "Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", – призвал турецкий политик.