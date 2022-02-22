Зеленский созвонился с Эрдоганом после признания Россией боевиков

Владимир Зеленский поддерживает постоянный контакт с мировыми лидерами на фоне российской агрессии. 22 февраля он пообщался с Реджепом Эрдоганом.

О телефонном разговоре с турецким президентом Зеленский сообщил в своем твиттере. Ему предшествовало дерзкое признание Путиным боевиков на Донбассе.

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Что рассказал Зеленский

Глава государства лаконично написал, что выразил Эрдогану благодарность за поддержку позиции Украины относительно провокативных решений России.

относительно провокативных решений России. Также он поблагодарил коллегу за поддержку инициативы по проведению саммита государств – постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Турции и Германии.

Турция осудила признание Россией боевиков

Ночью на 22 февраля президент успел созвониться и с другими мировыми лидерами , в частности – с Джо Байденом, Эмманулем Макроном, Олафом Шольцем и Борисом Джонсоном.

Ранее в турецком МИД отреагировали на дерзкий шаг Москвы – "легитимизацию" псевдореспублик на Донбассе. Дипломаты согласились, что говорится о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины. Анкара подчеркнула, что считает неприемлемым признание боевиков на Донбассе.

Аналогичное заявление сделал и сам Эрдоган. "Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", – призвал турецкий политик.