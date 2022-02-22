Зеленский созвонился с Эрдоганом после признания Россией боевиков

22 февраля 2022 , 16:39
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Источник:

твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский поддерживает постоянный контакт с мировыми лидерами на фоне российской агрессии. 22 февраля он пообщался с Реджепом Эрдоганом.

О телефонном разговоре с турецким президентом Зеленский сообщил в своем твиттере. Ему предшествовало дерзкое признание Путиным боевиков на Донбассе.

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Что рассказал Зеленский

  • Глава государства лаконично написал, что выразил Эрдогану благодарность за поддержку позиции Украины относительно провокативных решений России.
  • Также он поблагодарил коллегу за поддержку инициативы по проведению саммита государств – постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Турции и Германии.
Справка. Ночью на 22 февраля президент успел созвониться и с другими мировыми лидерами, в частности – с Джо Байденом, Эмманулем Макроном, Олафом Шольцем и Борисом Джонсоном.

Турция осудила признание Россией боевиков 

Ранее в турецком МИД отреагировали на дерзкий шаг Москвы – "легитимизацию" псевдореспублик на Донбассе. Дипломаты согласились, что говорится о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины. Анкара подчеркнула, что считает неприемлемым признание боевиков на Донбассе.

Аналогичное заявление сделал и сам Эрдоган. "Мы считаем это решение неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", – призвал турецкий политик.

 

Автор: Ірина Буртик