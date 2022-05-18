Зеленский созвонился с новым президентом ОАЭ: пригласил восстанавливать Украину после войны

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мохамедом бин Заид Аль Нахайяном.

Владимир Зеленский поздравил его с избранием президентом ОАЭ. Оба обсудили ряд важных вопросов для Украины.

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Топливо и предложение принять участие в восстановлении

Президент Владимир Зеленский предложил коллеге из ОАЭ принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Также они обсудили проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Поздравил с избранием президентом ОАЭ. Обсудили возможности обеспечения Украины топливом, угрозы глобальной продовольственной безопасности. Пригласил принять участие в послевоенном восстановлении Украины,

– написал Владимир Зеленский в твиттере.

Напомним, Мохаммед бин Заид Аль Нахайян был избран президентом Объединенных Арарбских Эмиратов в субботу, 14 мая. Днем ранее умер его сводный брат и бывший лидер ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян. Он руководил государством с 2004 года.

Что известно о новом президенте ОАЭ

Федеральная Верховная Рада избрала шейха Мохамеда президентом, однако фактически он руководил государством уже несколько лет. Его сводный брат шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян имел серьезные проблемы со здоровьем.

Мохамед поблагодарил представителей Совета за доверие. Известно, что решение было единодушным.

Мы поздравляем его и клянемся верностью, наш народ также клянется ему верностью. Всю страну он ведет, чтобы, даст Бог, встать на пути славы и чести,

– написал правитель Дубая шейх Мохамед бин Рашид Аль Мактум в соцсетях.

Шейх Мохаммед закончил Королевскую военную академию Сандхерст. Стоит добавить, что в ОАЭ одна из наиболее оснащенных армий в Персидском заливе.

Еще с 2014 года, когда он начал руководить государством "из-за кулис", шейх Мохамед серьезно над ним работал. Сейчас армия ОАЭ – высокотехнологичная сила, вместе с серьезными ресурсами нефти и статусом делового центра расширила влияние Эмиратов.

Кроме того, при фактическом правлении шейха Мохамеда в ОАЭ произошел ряд важных и выдающихся событий:

Отправили человека в космос.

Отправили зонд на Марс.

Запустил первый ядерный реактор.

Следует добавить, что сейчас отношения между ОАЭ и США стали достаточно напряженными. Как Саудовская Аравия, так и ОАЭ не избрали четкую позицию в российско-украинской войне. Кроме того, они отвергли призывы Запада по поводу большей прокачки нефти.

Интересно, что в ОАЭ только в третий раз происходит смена власти. Ведь государство обрело независимость в 1971 году.

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