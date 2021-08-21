Зеленский сразу после СНБО подписал санкции против Гужвы и "Страны"

21 августа 2021 , 15:44
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Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский еще 20 августа ввел в действие решение СНБО о санкциях против главного редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы. Сайт уже начали блокировать на территории Украины.

Кроме того, под санкции попали скандальный пророссийский блогер Анатолий Шарий и его жена Ольга. Ограничения также применят в отношении Анны Солнцевой, Любви Лукашиной и Аллы Бондаренко.

Заметьте Санкций против Шария просили его же однопартийцы, – Стерненко

Под санкции также попали:

ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами, имеющими отношение к Гужве;
ООО "Маджери" и "Смарт медиа сеть".

Заметьте! В СБУ рассказали, что рекомендовали СНБО ввести санкции против Гужвы и Шариев – российских пропагандистов. Ведомство также отметило, что "четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины"

Заседание СНБО: главное

  • Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны провели в Киеве 20 августа. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на повестке дня было несколько вопросов.
  • В частности, во время заседания ввели санкции против нардепа Андрея Деркача и круга людей, которые ранее попали под ограничения США.
  • Кроме того, Данилов отметил, что предприятие "Черкассыгаз" решили вернуть в государственную собственность. По словам политика, государство потеряло его из-за мошеннических манипуляций.
  • Во время заседания СНБО также обсудили введение национальной системы устойчивости.
Автор: Мар'яна Бекало