Песков разбросался абсурдными заявлениями о визите Зеленского в США

Владимир Зеленский побывал в США и встретился с Джо Байденом. На это уже успел отреагировать пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

И, как всегда, Песков раскритиковал украинского и американского президентов. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал.

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Что Песков сказал о визите Зеленского в США

Реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса, не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России,

– цинично заявил пресс-секретарь Путина.

Песков считает, что поставки западного вооружения Украине якобы "не способствуют решению конфликта, а лишь продолжают страдания украинского народа".

"Визит Зеленского в США подтвердил, что Вашингтон продолжает де-факто и косвенно воевать с Россией до последнего украинца", – сказал рупор Кремля.

К тому же Песков заявил, что американские системы Patriot, как и другие виды поставляемых ВСУ вооружений, якобы "являются законной целью для российских военных".

Пресс-секретарь диктатора подчеркнул, что расширение ассортимента поставляемых Украине вооружений якобы "не может помешать России достичь целей так называемой спецоперации".

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