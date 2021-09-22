Зеленский в США пообщался с генсеком ООН и председателем Генассамблеи

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке украинский глава государства Владимир Зеленский 21 сентября провел еще две важные встречи.

А именно – с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и новоизбранным главой Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

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О чем говорили Зеленский с Гутеррешем и Шахидом

В разговоре с высокими чинами ООН Антониу Гутеррешем и Абдуллой Шахидом президент Украины поднял вопрос Крымской платформы. В частности, ее поддержки со стороны ООН как самой влиятельной международной организации.

Представитель Зеленского Никифоров отметил, что "Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве", однако на ее первом саммите представители НАТО и ЕС были, а ООН – нет.

Россия выступала против включения в повестку дня Генассамблеи вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Но Генассамблея большинством голосов согласилась рассмотреть его на очередной сессии.

Кроме политического, Зеленский с Гутеррешем и Шахидом говорил и о "прагматическом":

ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире (на 20 миллиардов долларов ежегодно). Доля Украины – всего 200 миллионов, но она может быть значительно больше.

Украина готова предложить, например, транспортные, ІТ-услуги, участие в программах ООН по поставкам продовольствия и тому подобное.

Коротко о сентябрьском визите Зеленского в США

Владимир Зеленский 20 сентября прибыл с рабочим визитом в США для участия в 76 сессии Генассамблеи ООН. 21 сентября он принял участие в открытии сессии, выступление на общих дебатах главы государства запланирован на 22 сентября.

Но уже 21 числа Зеленский успел пообщаться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, а затем должен встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Напомним, Владимир Зеленский уже ездил в США – на стыке августа и сентября 2021. Собственно, 1 числа он провел длительную личную беседу с президентом США Джо Байденом.