Польское телевидение приписало Зеленскому президентство еще в одной стране: курьезное фото

Визит Владимира Зеленского в Великобританию стал одной из тем для активного обсуждения. Так что журналисты просто не могли обойти его вниманием. Более того, даже сделали забавный ляп.

Так, на польском телевидении Владимиру Зеленскому случайно приписали еще одно президентство. На это мгновенно обратили внимание пользователи сети, передает 24 Канал.

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Зеленский стал президентом другой страны

По крайней мере, если верить титрам на телеканале TVP.INFO. У них Владимир Зеленский стал президентом не Украины, а Великобритании. Заметим, что в этом государстве такая должность вообще не предусмотрена. Ее главой является монарх – Чарльз III.



Зеленского назвали президентом Великобритании / Скриншот с видео

В британских СМИ уже отреагировали на забавный ляп своих польских коллег. Журналисты Sky News заметили, что твердая непокорность Владимира Зеленского перед вторжением России помогла ему добиться редкого подвига. Глава нашего государства сумел преодолеть большинство политических разногласий.

Кроме того, он вызывает уважение среди большинства лидеров Запада. И на это никак не влияют их политические взгляды. В то же время, отметили журналисты, даже при всем этом "тяжело было бы оправдать титул, присвоенный ему, вероятно, случайно польским телеканалом".

Кратко о визите Зеленского в Британию