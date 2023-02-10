Встреча прошла 9 февраля. В этот же день президент Украины выступил в Брюсселе на саммите Евросоюза.
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Что известно о встрече Зеленского с королем Бельгии
Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля на аудиенции у короля Бельгии Филиппа И. На встрече присутствовал и премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.
Президент Владимир Зеленский передал обломок российского самолета Су-25, который был сбит в Украине,
– рассказала прессслужба бельгийского королевского дворца.
Кроме того, она отметила, что украинские пилоты на нем написали: "Вместе мы победим".
Встреча Зеленского с королем Бельгии / Фото Королевского дворца Бельгии
Следует заметить, что перед этим 8 февраля состоялась встреча Владимира Зеленского и короля Чарльза. Президент Зеленский стал первым украинским лидером за всю историю украино-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх.
Кратко о визитах Зеленского
- 8 февраля Владимир Зеленский прилетел в Великобританию. Он провел переговоры с премьером страны Риши Сунаком. Более того, украинский лидер выступил в Вестминстерском дворце Великобритании.
- После этого Зеленский улетел во Францию, где провел переговоры с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
- Далее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон полетели вместе в Брюссель. Там украинский лидер выступил с речью в Европарламенте. Среди прочего говорил об истребителях и ракетах. Подробнее читайте здесь.