Зустріч відбулась 9 лютого. У цей же день президент України виступив у Брюсселі на саміті Євросоюзу.

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Що відомо про зустріч Зеленського з королем Бельгії

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого був на аудієнції в короля Бельгії Філіпа І. На зустрічі був присутній і прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Президент Володимир Зеленський передав уламок російського літака Су-25, який був збитий в Україні,

– розповіла пресслужба бельгійського королівського палацу.

Окрім того, вона зазначила, що українські пілоти на ньому написали: "Разом ми переможемо".

Зустріч Зеленського з королем Бельгії / Фото Королівського палацу Бельгії

Варто зауважити, що перед цим 8 лютого відбулась зустріч Володимира Зеленського та короля Чарльза. Президент Зеленський став першим українським лідером за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх.

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