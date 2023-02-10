Зустріч відбулась 9 лютого. У цей же день президент України виступив у Брюсселі на саміті Євросоюзу.
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Що відомо про зустріч Зеленського з королем Бельгії
Президент України Володимир Зеленський 9 лютого був на аудієнції в короля Бельгії Філіпа І. На зустрічі був присутній і прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.
Президент Володимир Зеленський передав уламок російського літака Су-25, який був збитий в Україні,
– розповіла пресслужба бельгійського королівського палацу.
Окрім того, вона зазначила, що українські пілоти на ньому написали: "Разом ми переможемо".
Зустріч Зеленського з королем Бельгії / Фото Королівського палацу Бельгії
Варто зауважити, що перед цим 8 лютого відбулась зустріч Володимира Зеленського та короля Чарльза. Президент Зеленський став першим українським лідером за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх.
Коротко про візити Зеленського
- 8 лютого Володимир Зеленський прилетів у Велику Британію. Він провів перемовини з прем'єром країни Ріші Сунаком. Ба більше, український лідер виступив у Вестмінстерському палаці Великої Британії.
- Після цього Зеленський полетів у Францію, де провів перемовини з президентом Франції Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
- Далі Володимир Зеленський та Емануель Макрон полетіли разом у Брюссель. Там український лідер виступив з промовою в Європарламенті. Серед іншого, говорив про винищувачі та ракети. Детальніше читайте тут.