Так, на польському телебаченні Володимиру Зеленському випадково приписали ще одне президентство. На це миттєво звернули увагу користувачі мережі, передає 24 Канал.

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Зеленський став президентом іншої країни

Принаймні якщо вірити титрам на телеканалі TVP.INFO. У них Володимир Зеленський став президентом не України, а Великої Британії. Зауважимо, що в цій державі відповідна посада не передбачена взагалі. Її главою є монарх – Чарльз ІІІ.



Зеленського назвали президентом Великої Британії / Скриншот з відео

У британських ЗМІ вже відреагували на кумедний ляп своїх польських колег. Журналісти Sky News зауважили, що стійка непокора Володимира Зеленського перед вторгненням Росії допомогла йому досягнути рідкісного подвигу. Глава нашої держави зумів подолати більшість політичних розбіжностей.

Крім того, він викликає до себе повагу серед більшості лідерів Заходу. І на це аж ніяк не впливають їхні політичні погляди. Водночас, зауважили журналісти, навіть попри все це вкупі "було б важко виправдати титул, присвоєний йому, ймовірно, випадково польським телеканалом".

Коротко про візит Зеленського до Британії