Визит в Авдеевку и переговоры с Маккарти: Зеленский записал обращение к украинцам из Полтавы

Владимир Зеленский обратился к украинцам из Полтавы. Президент Украины отметил, что посетил Авдеевку в Донецкой области.

Украинский лидер рассказал, что тяжело видеть, что оккупанты сделали с городом. Президент поблагодарил воинов и всех украинцев, которые уже 419 дней и 9 лет сдерживают и постепенно уничтожают врагов.

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Зеленский поблагодарил военных

Владимир Зеленский в обращении поблагодарил:

55-й отдельной артиллерийской бригаде;

морпехам 35-й, 36-й отдельных бригад;

десантникам 79-й отдельной бригады;

воинам 110-й отдельной механизированной бригады;

501-й отдельному батальону морской пехоты;

отдельной президентской бригаде имени Богдана Хмельницкого.

Президент также поблагодарил Медицинские силы – врачей, медсестёр и братья, которые возвращают наших военных к жизни после ранений.

И в Донецкой области, и здесь, в Полтаве, посетил госпитали… Гордость за наших людей, сильных даже тогда, когда они еще восстанавливают свои силы. Честь и уважение всем, кто лечит наших воинов!

– заявил президент.

Зеленский в Полтаве провел важные переговоры

Владимир Зеленский в Полтаве провел совещание по ситуации в регионе с военным руководством и местными властями. Первоначально они обсудили:

безопасные и социальные вопросы;

сохранность для учебных заведений;

восстановление;

обеспечение переселенцев.

Кроме того, президент Украины из Полтавы провел разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти и поблагодарил его за двухпартийную поддержку.

Только после поездки на передовую проинформировал господина Маккарти о том, что происходит сейчас на фронте, о наших оборонных потребностях и возможностях. Поднял вопрос F-16, дальнобойного оружия, дополнительной артиллерии и трибунала – трибунала по агрессии России против нашего государства,

– заявил Зеленский.

Президент Украины пригласил Кевина Маккарти посетить Украину. Также украинский лидер отметил, что вместе мы Украина и США делают свободный мир более крепким – каждый доллар инвестиций в такую прочность абсолютно понятен и подотчетен для партнеров.

"Это действительно очень вдохновляет и поддерживает – когда видишь нашу украинскую решительность и знаешь, что победа будет", – объяснил Зеленский.

Он также пообещал, что удары россиян по Херсону, по Бериславскому району, по городам Донбасса обязательно получат ответ.

Обращение Зеленского за 18 апреля: смотрите видео