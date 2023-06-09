Россией управляют изверги, которые являются катастрофой на планете: обращение Зеленского

Владимир Зеленский опубликовал традиционное обращение к украинским. Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами должна сделать все, чтобы мир доказал, что умеет справляться с такими катастрофами, как подрыв Каховской ГЭС.

В обращении Президент Украины подчеркнул, что российские захватчики пытаются еще усугубить ситуацию, которую они повлекли своим экоцидом. Зеленский также рассказал о ситуации на фронте, сообщает 24 канал.

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Спасение людей затопленной Херсонщины

В обращении Зеленский рассказал о тяжелом визите в Херсонскую и Николаевскую. Президент акцентировал, что на всех уровнях государства и местных властей работают спецслужбы, чтобы спасти как можно больше людей из затопленных районов.

Эвакуация продолжается. Везде, где мы можем вытащить людей из зоны затопления, делаем это. ГСЧС, полиция, военные – молодцы! Каждый и каждый, кто привлечен, – я хочу вас поблагодарить!

– заявил он.

После критики международные организации присоединились к эвакуации жителей Херсонской области, в частности – Красный Крест. Президент отдельно также поблагодарил организации, волонтеры, компании, реально приобщившиеся к спасательной операции. Отсутствие международных организаций на оккупированных территориях Зеленский считает самоуничтожением.

Он подчеркнул, что россияне обстреливают гражданское население даже при эвакуации из затопленных районов Херсона.

"Они обстреливают даже точки эвакуации, являющиеся уже таким проявлением зла, на которое, пожалуй, никакие террористы в мире, кроме российских, не шли", – заявил Зеленский.

Кроме того, россияне бросили на произвол судьбы людей на оккупированных территориях. Вторые сутки на левобережье Херсона расширяется катастрофа, что является очередным актом терроризма. Зеленский акцентировал, что сейчас весь мир видит, что Россией действительно управляют изверги.

Мы должны сделать вместе с партнерами все, чтобы мир доказал, что умеет справляться с такими катастрофами, с такими террористами.

– сказал он в обращении.

Ситуация на фронте

Президент Украины сообщил, что постоянно в коммуникации с военными – командующими "Хортица", "Таврия" и всеми, кто привлечен на наиболее горячих направлениях. Зеленский подчеркнул, что в Донецкой области продолжаются очень жестокие бои.

"Но есть результат, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат! Бахмут – молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину! Авдеевка, Марьинка, весь восток, ситуация на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки – видим каждую деталь. Но озвучивать – не сегодня", – подытожил обращение Зеленский.

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