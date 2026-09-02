В то же время Украина не намерена проводить атаки на гражданскую авиацию. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что такие действия могут оказать, прежде всего, политическое и экономическое влияние на Россию.

Какой цели может достичь Украина

По словам Ивана Ступака, удары по российскому воздушному пространству не окажут непосредственного влияния на ситуацию на фронте. Украинские военные, находящиеся на передовой, не почувствуют облегчения от таких действий.

Важно! Владимир Путин назвал предупреждение Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства для авиации проявлением государственного терроризма со стороны Украины. В Центре противодействия дезинформации такие заявления главы Кремля назвали циничными и неадекватными. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Путин, который сам возглавляет террористическую структуру, таким образом демонстрирует страх перед украинскими ударами на большие расстояния.

В то же время это может создать внутреннее давление на российское общество и нанести ущерб авиационной отрасли. В частности, после заявления Владимира Зеленского акции российского "Аэрофлота" несколько упали, а десятки авиарейсов были отменены.

Главная задача – нанести максимальный ущерб российской авиационной отрасли, чтобы она стала дотационной, чтобы сократить пассажиропоток, чтобы уменьшились возможности выполнять различные рейсы, чтобы увеличились дотации из бюджета,

– пояснил Ступак.

По его словам, почему больше российских бюджетных средств будет тратиться на сферы, не связанные напрямую с войной, тем лучше для Украины.

Что еще может остаться без авиасообщения

Бывший сотрудник СБУ отметил, что проблемы могут возникнуть не только в обычной гражданской авиации. Под угрозой также может оказаться специальный авиаотряд России, который перевозит руководство страны, силовиков, разведчиков и военных.

Отдельно Ступак выделил бизнес-авиацию. Речь идет о частных самолетах российских олигархов, бизнесменов и чиновников, базирующихся в московских аэропортах.

Бывший сотрудник СБУ о российской авиации: видео

По его словам, ограничения на полеты могут существенно затруднить использование таких самолетов. В результате состоятельные российские граждане могут быть вынуждены искать альтернативные способы передвижения.

"Скорее всего, российские олигархи будут вынуждены открыть для себя новый тренд. Это частные поезда, которыми будет гораздо проще, возможно, безопаснее на определенном этапе пользоваться, чем самолетами", – отметил бывший сотрудник СБУ.