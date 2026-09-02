Водночас Україна не має наміру атакувати цивільну авіацію. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що такі дії можуть мати передусім політичний та економічний вплив на Росію.

Якої мети може досягти Україна

За словами Івана Ступака, удари по російському повітряному простору не матимуть безпосереднього впливу на ситуацію на фронті. Українські військові, які перебувають на передовій, не відчують полегшення від таких дій.

Важливо! Володимир Путін назвав попередження Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для авіації проявом державного тероризму з боку України. У Центрі протидії дезінформації такі заяви очільника Кремля назвали цинічними та неадекватними. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Путін, який сам очолює терористичну структуру, таким чином демонструє страх перед українськими далекобійними ударами.

Водночас це може створити внутрішній тиск на російське суспільство та завдати збитків авіаційній галузі. Зокрема, після заяви Володимира Зеленського акції російського "Аерофлоту" дещо впали, а десятки авіарейсів були скасовані.

Головне завдання – завдати максимальних збитків російській авіаційній галузі, щоб вона стала дотаційною, щоб зменшити пасажиропотік, щоб менше було можливості оперувати різними рейсами, щоб більше було дотацій з бюджету,

– пояснив Ступак.

За його словами, чим більше російських бюджетних коштів витрачатимуть на сфери, не пов'язані безпосередньо з війною, тим краще для України.

Хто ще може залишитися без авіасполучення

Ексспівробітник СБУ зазначив, що проблеми можуть виникнути не лише у звичайної цивільної авіації. Під загрозою також може опинитися спеціальний авіазагін Росії, який перевозить керівництво країни, силовиків, розвідників та військових.

Окремо Ступак виділив бізнес-авіацію. Йдеться про приватні літаки російських олігархів, бізнесменів та чиновників, які базуються в московських аеропортах.

Ексспівробітник СБУ про російську авіацію: відео

За його словами, обмеження польотів можуть суттєво ускладнити використання таких літаків. У результаті російські заможні громадяни можуть бути змушені шукати альтернативні способи пересування.

"Швидше за все, російські олігархи будуть змушені відкрити для себе новий тренд. Це приватні потяги, якими буде набагато простіше, можливо, безпечніше на певному етапі користуватися, ніж літаками", – зазначив ексспівробітник СБУ.