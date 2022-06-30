Зеленский утвердил положение о Реестре олигархов: что это значит

Владимир Зеленский ввел в действие положение о Реестре олигархов. В нем будут люди, которые в Украине подпадают под ряд прописанных законных пунктов.

Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 29 июня. Он вступит в силу со дня его публикации.

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Зеленский ввел в действие положение о Реестре олигархов

Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня 2022 года "Об утверждении положения о Реестре лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов), порядке его формирования и ведения",

– говорится в указе.

Согласно документу, контролировать выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины должен секретарь СНБО, сейчас эту должность занимает Алексей Данилов.

Именно он объяснял 17 июня, что СНБО еще в мае одобрил положение о Реестре олигархов. Еще тогда Данилов анонсировал, что президент подпишет указ в ближайшее время.

"Другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону", – пояснил Данилов.

Он добавил, что понять, помогла ли война провести деолигархизацию, мы сможем только после ее окончания.

Какие есть факторы определения олигарха

Согласно закону, олигархом будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов.

Олигархи из реестра будут вынуждены представлять электронную декларацию, как это делают чиновники. Им запретят финансировать партии и проводить политическую агитацию, митинги, демонстрации с политическими требованиями.

Кратко о реестре олигархов

Владимир Зеленский в 2021 году инициировал законопроект о статусе олигарха. Его целью было превратить олигарха в бизнесмена.

3 ноября 2021 года Верховная Рада устранила противоречия в законе и проголосовала за него. Тогда зафиксировали, что определять статус признания кого-то олигархом, включать олигархов в реестр и вести сам реестр будет СНБО. И именно на заседаниях Совета нацбезопасности и будут отчитываться о своей деятельности олигархи.

Перед этим противоречие было в том, кто должен вносить лиц в Реестр олигархов – СНБО или НАПК.

Уже 5 ноября 2021 Владимир Зеленский подписал закон.

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что эффективная работа антиолигархического закона является одним из семи требований, выполнение которых позволит Украине начать переговоры о членстве в ЕС.