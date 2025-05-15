Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах

Туда вошли дипломаты и представители силового блока. Состав делегации определен указом президента "О делегации Украины для участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.

Смотрите также "Россия прикрывает наступление бутафорскими делегациями": детали с пресс-конференции Зеленского в Анкаре

Кто вошел в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

О составе делегации Украины на переговорах в Турции стало известно вечером 15 мая. Владимир Зеленский ранее говорил, что из тех, кто приехал в Анкару, в Стамбул поедут не все. Например, Василия Малюка не будет на переговорах. Тогда говорилось, что украинская делегация имеет представителей всех разведок.

Рустем Умеров, как известно, возглавит делегацию.

Он имеет право вносить по согласованию с президентом изменения в состав делегации Украины и привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины – делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, запланированных на 15 – 16 мая 2025 года (город Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира,

– говорится в тексте указа.

Итак, кто поедет на переговоры от Украины:

Рустем Умеров – министр обороны;

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;

Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;

Олег Луговский – первый заместитель главы СВР;

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР заместитель начальника ГУР;

Евгений Шинкарев – заместитель начштаба Командования Воздушных сил;

Александр Дьяков – заместитель начштаба Командования ВМС;

Алексей Маловацкий – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Георгий Кузьмичев – офицер протокола аппарата обеспечения главкома ВСУ;

Александр Бевз – советник руководителя Офиса Президента.

К указу прилагаются тайные директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Турцией, США и Россией.

Марко Рубио уже высказал мнение США относительно переговоров 16 мая в Стамбуле. Прорыва в Америке не ожидают, потому что возлагают надежды на встречу Трампа и Путина.