Зеленский утвердил стратегию внешней политики: что изменится для Украины

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Она направлена на защиту и продвижение интересов нашего государства в мире.

В документе описана, в частности, цель внешнеполитической деятельности Украины. Речь идет об утверждении в мире как сильного и авторитетного европейского государства.

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В соответствии со стратегией, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит курс государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

Приоритетными направлениями являются:

обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины;

восстановление территориальной целостности;

противодействие российской агрессии;

продвижение украинского экспорта;

привлечение иностранных инвестиций;

защита прав и интересов украинцев за рубежом;

утверждение позитивного имиджа Украины в мире.

О вызовах и угрозах для Украины

Также в документе обозначены вызовы национальной безопасности: главным остается нарушение территориальной целостности Украины вследствие вооруженной агрессии России.

Наращивание военного потенциала России вдоль государственной границы Украины создает опасность расширения вооруженной агрессии,

– указано там.

В стратегии говорится и о том, что противостояние между США и Китаем, тенденции к усилению регионализации и кризис международных механизмов безопасности могут привести к усилению конфликтогенности.

Подробности от МИД

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что впервые за 30 лет независимости Украина получила систематизированный стратегический документ высочайшего уровня относительно внешней политики государства. Ведомство во главе с Кулебой разработало ее, привлекая дипломатов, ведущих экспертов и аналитиков, ученых.

Также в МИД уточнили, что стратегия уделяет приоритетное внимание отношениям стратегического характера с США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией, а также отношениям с соседями – Польшей, Турцией, Литвой, Румынией, Грузией, Молдовой.

"Стратегия свидетельствует, что мы строим эффективную долгосрочную политику защиты национальных интересов. Мы работаем над утверждением Украины как активного участника международной политики", – подчеркнул глава министерства.