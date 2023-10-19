Зеленский утвердил увеличение расходов на оборону более чем на 300 миллиардов гривен
Президент подписал важный законопроект. Это позволит усилить обороноспособность нашего государства.
Соответствующий законопроект подготовили в сентябре. Президент подписал его 18 октября.
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Что известно на этот момент
Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов. Ранее его утвердила Верховная Рада.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях войны армию необходимо финансировать должным образом. Поэтому "возникла потребность в дополнительных расходах государственного бюджета, в частности для сектора безопасности и обороны, обеспечения надлежащей государственной социальной поддержки населения и т.д".
Положения законопроекта
Документом предлагают увеличить расходы и предоставление кредитов государственного бюджета в объеме 328 506,8 миллионов гривен (общий фонд – 322 536,8 миллиона гривен, специальный фонд – 5 970,0 миллионов гривен) за счет увеличения доходов на 26 063,0 миллионов гривен (общий фонд – 20 093,0 миллиона гривен, специальный фонд – 5 970,0 миллиона гривен), возврат кредитов в государственный бюджет в сумме 350,0 миллиона гривен, показатели финансирования общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 290 664,1 миллиона гривен, а также сокращение расходов общего фонда на 11 429,9 миллиона гривен.
Остатки средств будут направлены на закупку специальной техники и оборудования.
Дополнительные расходы предусмотрены для:
- Минобороны;
- МВД (Аппарат МВД, Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС);
- СБУ;
- Минстратегпром;
- ГУР МО;
- Госспецсвязь;
- Служба внешней разведки (СВР);
- Управление госохраны.
Предусмотрены на национальную безопасность и оборону дополнительные расходы в сумме 302 640,1 миллиона гривен (на оплату труда с начислениями – 224 450,5 миллиона гривен, военную, специальную технику и оборудование – 46 117,7 миллиона гривен, другие расходы – 32 071, 9 миллионов гривен),
– говорится в записке.
Важное и "рекордное" решение
Это увеличение расходов является рекордным за всю историю Украины. Поправки в госбюджет рассматривали 11 часов. Подробно о расходах на оборону читайте по ссылке.