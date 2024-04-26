Проработал чуть больше месяца: Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ

В пятницу, 26 апреля, на сайте президента обнародовали новый указ. Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Вместо этого Александра Яковца назначили на другую должность. Он станет главой Администрации Государственной специальной службы транспорта.

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Зеленский уволил Александра Яковца

Согласно указу №244/2024, Александра Яковца уволили с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. Соответствующую информацию обнародовали на сайте Офиса президента.

Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины,

– говорится в документе.

В должности командующего Сил поддержки ВСУ Яковец проработал чуть больше месяца. Сейчас причины увольнения и назначения на другую должность не уточняют.

На какую должность его назначат

Александра Яковца назначили на должность главы Администрации Госспецслужбы транспорта. Ранее ее занимал Богдан Бондарь, однако на сайте Офиса президента обнародовали также указ о его увольнении.

"Уволить Бондаря Богдана Владимировича с должности главы Администрации Государственной специальной службы транспорта", – говорится в указе.

На должности командующего Сил поддержки ВСУ был недолго

Владимир Зеленский 4 марта уволил командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу и назначил на его место Александра Яковца. Известно, что генерал-майор Дмитрий Герега занимал эту должность с 21 августа 2021 года.

Бригадный генерал Александр Яковец ранее был начальником инженерных войск в этих же силах. Также во время войны на Востоке он выполнял немало боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны. Под его руководством проводились операции по разминированию местности и фортификационные оборудования второго рубежа обороны в Донецкой области.

Ранее в интервью для АрмияInform Александр Яковец рассказывал о роли Сил поддержки ВСУ, которую они сыграли и играют во время полномасштабного вторжения. Основная их задача – подготовить почву для обороны, ослабить мобильность врага, а также создать условия для контрнаступления.

Нередко инженерная поддержка войск имеет решающее значение для успеха операций. Так, фортификационные заграждения сдерживают противника во время наступления. В то же время без устройства понтонно-мостовых переправ через водные преграды было бы невозможно проведение контрнаступательных действий.