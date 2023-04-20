Зеленский уволил главу Центра противодействия дезинформации

В четверг, 20 апреля, президент Владимир Зеленский подписал указ №233 об увольнении Полины Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В документе указано, что Полина Лысенко ранее подала заявление об увольнении.

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В августе 2021 года Полина Лысенко сообщила журналистам, что идет в декрет, ее обязанности исполнял первый заместитель Лысенко Андрей Шаповалов.

Что известно о Полине Лысенко

Лысенко возглавила ЦПИ в апреле 2021 года. Она является кандидатом юридических наук, работала юристом и помощницей первого заместителя директора НАБУ, возглавляла департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора и проект по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов (основан экс-президентом Грузии Михе).

С сентября 2020 года занимала должность директора департамента информационной политики и связей с общественностью Укрзализныци.

Назначение Лысенко