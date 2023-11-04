Зеленский уволил Хоренко по представлению Умерова

Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. Отмечают, что представление было получено "согласно действующему законодательству".

Смотрите также Замена командующего ССО: Зеленский рассказал, что будет с Виктором Хоренко

"Согласно закону Украины о национальной безопасности, командующие видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил Украины назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Украины по представлению министра обороны Украины", – сообщили в ОП.

Увольнение Хоренко: что известно

Владимир Зеленский 3 ноября сменил командующего Сил спецопераций Виктора Хоренко на Сергея Лупанчука. К слову, о нем в открытом доступе нет информации.

В вечернем обращении глава государства заявил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки МОУ.

В свою очередь Хоренко сообщил, что о своем увольнении узнал из СМИ. Кроме того, отмечалось, что о решении уволить Хоренко не знал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

. Соответствующая формулировка содержится в пункте 5 статьи 16 закона "О национальной безопасности Украины".