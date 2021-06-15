Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена

Президент Владимир Зеленский 15 июня уволил Николая Кулебу с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка. Указ уже обнародовали на сайте.
О причинах такого решения пока не сообщили. Кулеба занимал эту должность около 7 лет.
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Кроме того, президент назначил Дарью Герасимчук уполномоченной по правам ребенка и детской реабилитации. Соответствующий указ также опубликовали.
Как отреагировал Кулеба
Чиновник в фейсбуке подтвердил, что завершает свою работу в должности детского омбудсмена.
Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал,
– написал Кулеба.
Однако он добавил, что не оставляет сферу защиты детей и в дальнейшем будет работать.
Что известно о Николае Кулебе
- Кулеба был детским омбудсменом с декабря 2014 года. Поскольку срок его полномочий – 5 лет, то Зеленский в 2019 году назначил чиновника повторно.
- В 2002-2006 годах возглавлял благотворительную организацию "Открытое сердце". В 2006 году возглавил международную благотворительную организацию "Служба спасения детей".
- С 2006 года работал начальником Службы по делам детей КГГА.
- Кроме того, занимался работой над программами защиты прав детей, в частности, вопросами воспитания детей-сирот.
- Он открыл "Городской центр ребенка", который ввел обучение для усыновителей, активизировал устройства детей-сирот в семьи.