Зеленский уволил начальника СБУ в Закарпатской области

В Украине продолжаются кадровые изменения в разных структурах. В частности, 29 августа уволили главу СБУ в Закарпатской области.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента. Его уже подписал глава государства Владимир Зеленский.

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Начальника СБУ в Закарпатской области уволили

Президент 29 августа уволил главу СБУ в Закарпатской области.

Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области,

– говорится в Указе Владимира Зеленского

Борзилов возглавил управление СБУ в Закарпатской области в июле 2022 года. До назначения в Закарпатье он работал:

с 2019 года – руководителем областного управления СБУ в Полтаве,

в 2014 году – заместителем начальника управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

По информации mukachevo.net, отец Евгения Борзилова – уроженец Волгоградской области Российской Федерации, бывший военный контрразведчик.

Даже в разгар войны Виктор Борзилов оставался активным пользователем российской соцсети Одноклассники, где публиковал фото со своими родственниками. В частности, и с сыном, который к тому времени уже был чиновником СБУ.



Виктор и Евгений Борзиловы / Фото Виктора Борзилова

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Кратко о других кадровых изменениях в СБУ

Президент 23 августа уволил Александра Поклада с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности. Его назначили заместителем главы СБУ.

До возглавления контрразведки 30 ноября 2021 года Поклад был начальником Пятого управления Департамента контрразведки СБУ – подразделения, отвечающего за особые задачи, в частности, на оккупированных территориях.

В 2017 году указом президента Петра Порошенко разведчик был награжден орденом "За мужество" III степени, а в 2020-м Зеленский вручил ему орден "За мужество" II степени.

При президентстве Виктора Януковича Поклад на общественных началах работал помощником Ивана Мирного – депутата от "Партии регионов" и бывшего начальника охраны олигарха Дмитрия Фирташа.

Также Зеленский назначил Александра Пелина начальником управления Службы безопасности в Запорожской области. Эта должность была вакантной с 6 марта 2023 года, когда глава государства уволил Бориса Безрукого.

Долгое время Пелин исполнял обязанности начальника СБУ в Запорожской области. Кроме того, ранее он был начальником Новомосковского отдела управления Службы безопасности в Днепропетровской области.