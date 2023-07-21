Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Великобритании: что этому предшествовало

Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании. Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины.

С 21 июля Вадим Пристайко больше не является Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Также его уволили с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО).

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Что предшествовало увольнению

Накануне Вадим Пристайко отмечал, что между дружественными странами не должно быть сарказма. Так он отреагировал на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которое стало причиной "саркастического ответа" от Владимира Зеленского.

Саркастический комментарий британского министра об Амазоне получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен!

– отметил он.

Вадим Пристайко отметил, что если Бену Уоллесу что-то не понравилось, то он мог бы не выносить это на широкие массы. Достаточно было связаться с послом Украины в Британии.

Тем более что и президент Зеленский, и весь украинский народ, включая наших солдат, которые используют британскую технику, всегда благодарят Великобританию,

– подчеркнул он.

Заметим, что накануне Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны Великобритании. Рассказываем, связано ли это со скандальным заявлением об Украине.

Почему Уоллес уходит с должности

Бен Уоллес считает, что подходит к концу его время на должности министра обороны. Поэтому он размышляет над тем, чтобы покинуть правительство. В СМИ пишут, что одна из причин соответствующего решения кроется в вопросе НАТО.

Поговаривают, что Риши Сунаку и другим лидерам не удалось убедить Джо Байдена, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО. Заметим, что Йесн Столтенберг остался на своей должности еще на год.

Собственно, эта ситуация подтолкнула коллег Уоллеса к мысли, что он вряд ли захочет в дальнейшем оставаться в политике. Существует вероятность, что он может уйти из нее с концами.