Тож, з 21 липня Вадим Пристайко більше не є Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Також його звільнили з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО).

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Що передувало звільненню

Напередодні Вадим Пристайко зазначав, що між дружніми країнами не має бути сарказму. Так він відреагував на заяву міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, яка стала причиною "саркастичної відповіді" від Володимира Зеленського.

Саркастичний коментар британського міністра про Амазон отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен!

– зазначив він.

Вадим Пристайко зауважив, що якщо Бену Воллесу щось не сподобалося, то він міг би не виносити це на широкий загал. Достатньо було б зв'язатися з послом України у Британії.

Тим більше що і президент Зеленський, і весь український народ, включно з нашими солдатами, які використовують британську техніку, завжди дякують Великій Британії,

– наголосив він.

Зауважимо, що напередодні Бен Воллес підтвердив, що піде з посади міністра оборони Великої Британії. Розповідаємо, чи пов'язано це зі скандальною заявою про Україну.

Чому Воллес іде з посади

Бен Воллес вважає, що добігає кінця його час на посаді міністра оборони. Тому він міркує над тим, щоб покинути уряд. У ЗМІ пишуть, що одна з причин відповідного рішення криється у питанні НАТО.

Подейкують, що Ріші Сунаку та іншим лідерам не вдалося переконати Джо Байдена, що Воллес має стати наступним генсеком НАТО. Зауважимо, що Єнс Столтенберг залишився на своїй посаді ще на рік.

Власне, ця ситуація підштовхнула колег Воллеса до думок, що він навряд чи захоче надалі залишатися у політиці. Існує ймовірність, що він може піти з неї остаточно.