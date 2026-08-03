Об этом говорится на сайте президента Украины.
Кого из послов уволил президент Украины?
Владимир Зеленский уволил из числа дипломатических представителей:
- Владимира Хоманца с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Тунисской Республике и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ливийском Государстве по совместительству;
- Василия Химанца с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Австрия;
- Валерия Евдокимова с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан;
- Валерия Жовтенко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике;
- Екатерину Зеленко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сингапур и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Брунее-Даруссаламе по совместительству.
Зеленский уволил 5 украинских послов / Фото с сайта Офиса Президента
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Кроме того, Владимир Зеленский уволил Вадима Омельченко от должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО.
Вадима Омельченко уволили с должности представителя Украины при ЮНЕСКО / Фото с сайта ОП
На эту должность назначили Викторию Лялину-Бойко.
Викторию Лялину-Бойко назначили на должность представителя Украины при ЮНЕСКО / Фото с сайта ОП
Напомним, в тот же день Владимир Зеленский также уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в Соединенных Штатах.