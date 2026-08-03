Про це йдеться на сайті президента України.

Кого з послів звільнив президент України?

Володимир Зеленський серед дипломатичних представників звільнив:

Володимира Хоманця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія за сумісництвом;

Василя Химанця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія;

Валерія Євдокимова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан;

Валерія Жовтенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці;

Катерину Зеленко з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сингапур та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Зеленський звільнив 5 українських послів / Фото із сайту Офісу Президента

Окрім того, Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади Постійного представника України при ЮНЕСКО.



Вадима Омельченка звільнили з посади представника України при ЮНЕСКО / Фото із сайту ОП

На цю посаду призначили Вікторію Ляліну-Бойко.



Вікторію Ляліну-Бойко призначили на посаду представниці України при ЮНЕСКО / Фото із сайту ОП

Нагадаємо, цього ж дня Володимир Зеленський також звільнив Ольгу Стефанішину з посади пані посла України у Сполучених Штатах.