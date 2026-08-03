Про це йдеться на сайті президента України.
Кого з послів звільнив президент України?
Володимир Зеленський серед дипломатичних представників звільнив:
- Володимира Хоманця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія за сумісництвом;
- Василя Химанця з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія;
- Валерія Євдокимова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан;
- Валерія Жовтенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці;
- Катерину Зеленко з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сингапур та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.
Зеленський звільнив 5 українських послів / Фото із сайту Офісу Президента
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Окрім того, Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади Постійного представника України при ЮНЕСКО.
Вадима Омельченка звільнили з посади представника України при ЮНЕСКО / Фото із сайту ОП
На цю посаду призначили Вікторію Ляліну-Бойко.
Вікторію Ляліну-Бойко призначили на посаду представниці України при ЮНЕСКО / Фото із сайту ОП
Нагадаємо, цього ж дня Володимир Зеленський також звільнив Ольгу Стефанішину з посади пані посла України у Сполучених Штатах.