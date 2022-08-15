Зеленский уволил руководителей СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях

15 августа 2022 , 12:22
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Источник:

Сайт президента Украины

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителей СБУ нескольких областей. Новых глав будут назначать в Киевской, Львовской, а также Тернопольской областях.

В понедельник 15 августа президент Украины подписал сразу несколько указов. В них говорится об увольнении глав СБУ в ряде областей, а также назначении их преемников.

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Кого уволили с должности

Известно, что с должности главы СБУ уволили:

  • начальника СБУ во Львовской области Артема Бондаренко;
  • начальника СБУ в Тернопольской области Юрия Борейчука;
  • начальника СБУ в Киевской области Сергея Заяца.
 
Автор: Назарій Лазур