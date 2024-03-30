Зеленский уволил Шефира с должности своего помощника
Владимир Зеленский уволил с должности своего первого помощника Сергея Шефира. Это давний друг президента и бизнес-партнер по Кварталу-95.
Соответствующий указ появился на сайте президента утром в субботу, 30 марта.
Смотрите также Доходы семьи Зеленского в 2023 году выросли втрое: обнародовали декларацию президента
Зеленский уволил с должности близкого друга
Об увольнении Шефира стало известно из указа Владимира Зеленского №207/2024. Назначат ли его на другую должность пока неизвестно.
Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины,
– говорится в указе.
Заметим, что Шефир занимал должность первого помощника президента с 21 мая 2019 года. Среди прочего, в Офисе президента он занимался контактами с крупным бизнесом в Украине и за рубежом. Он сопровождал Зеленского на всех важных встречах.Справка. Познакомились Шефир и Зеленский в 1995 году. Вместе с Зеленским братья Шефиры основали студию "Квартал 95" в 2003 году. Также именно Сергей Шефир был автором идеи и продюсером сериала "Слуга народа".
В 2021 году на Шефира было совершено покушение. 21 марта того года его автомобиль обстреляли между селами Ходосовка и Лесники в Киевской области. В машину попало 18 пуль. Водитель Александр Иванько был ранен, сам Шефир не пострадал.
В результате правоохранители открыли дело с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".
Президент уволил сразу нескольких внештатных советников
Кроме Сергея Шефира, Владимир Зеленский также уволил:
- внештатного советника президента Олега Устенко;
- внештатного советника Сергея Трофимова;
- внештатного советника президента Михаила Радуцкого;
- уполномоченную президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву,
- уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алены Вербицкой.
Указы об их увольнении появились на сайте президента 30 марта.