Зеленский уволил сразу 5 послов Украины, в том числе в Грузии и Словакии
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский уволил украинских послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса Президента.
Указы датированы 24 июня. Никаких деталей пока не раскрывают.
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Кого уволил Зеленский
- Игоря Долгова – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии;
- Юрия Мушку – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Словакии;
- Сергея Бурдыляка – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Иране;
- Игоря Осташа – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ливане;
- Инну Огнивец – госпожу посла Украины в Португалии.
10 морской авиационной бригаде присвоили имя Игоря Бедзая
Президент Зеленский присвоил 10 морской авиационной бригаде имя Героя Украины Игоря Бедзая. Соответствующий указ был опубликован также 24 июня. Он вступил в силу с момента обнародования.
Присвоить 10 морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая и в дальнейшем именовать ее – 10 морская авиационная бригада имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины,
– говорится в указе.
Президент подчеркнул, что целью такого решения является увековечить память о Герое Украины полковнике Игоре Бедзае.
Зеленский выступил на фестивале Glastonbury
Украинский лидер выступил на фестивале Glastonbury, который проходит в Великобритании.
Зеленский подчеркнул, что фестиваль возобновился после двухлетнего перерыва. Президент заявил, что пандемия COVID-19 поставила на паузу жизнь миллионов людей. В то же время, она не смогла сломить человечество. Украинский народ тоже очень хотел бы наслаждаться летом 2022 года.
В то же время произошло самое страшное, потому что Россия украла мир и покой. Однако Зеленский подчеркнул, что украинцы не позволят сломить себя.
"Мы хотим остановить войну до того, как она сломает судьбы людей в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Все люди сейчас находятся под угрозой", – заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что Гластонбери – это место с самой большой концентрацией свободы. Украинский лидер попросил разделить это чувство со всеми, чья свобода сейчас под угрозой – со всеми людьми, страдающими от российских атак.
Президент попросил поддержки. Он подчеркнул, что "время – очень дорого, и каждый день исчисляется жизнью людей".
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