Зеленский уволил сразу 5 послов Украины, в том числе в Грузии и Словакии

Владимир Зеленский уволил украинских послов в Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане. Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса Президента.

Указы датированы 24 июня. Никаких деталей пока не раскрывают.

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Кого уволил Зеленский

Игоря Долгова – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии;

Юрия Мушку – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Словакии;

Сергея Бурдыляка – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Иране;

Игоря Осташа – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ливане;

Инну Огнивец – госпожу посла Украины в Португалии.

10 морской авиационной бригаде присвоили имя Игоря Бедзая

Президент Зеленский присвоил 10 морской авиационной бригаде имя Героя Украины Игоря Бедзая. Соответствующий указ был опубликован также 24 июня. Он вступил в силу с момента обнародования.

Присвоить 10 морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая и в дальнейшем именовать ее – 10 морская авиационная бригада имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины,

– говорится в указе.

Президент подчеркнул, что целью такого решения является увековечить память о Герое Украины полковнике Игоре Бедзае.

Зеленский выступил на фестивале Glastonbury

Украинский лидер выступил на фестивале Glastonbury, который проходит в Великобритании.

Зеленский подчеркнул, что фестиваль возобновился после двухлетнего перерыва. Президент заявил, что пандемия COVID-19 поставила на паузу жизнь миллионов людей. В то же время, она не смогла сломить человечество. Украинский народ тоже очень хотел бы наслаждаться летом 2022 года.

В то же время произошло самое страшное, потому что Россия украла мир и покой. Однако Зеленский подчеркнул, что украинцы не позволят сломить себя.

"Мы хотим остановить войну до того, как она сломает судьбы людей в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Все люди сейчас находятся под угрозой", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Гластонбери – это место с самой большой концентрацией свободы. Украинский лидер попросил разделить это чувство со всеми, чья свобода сейчас под угрозой – со всеми людьми, страдающими от российских атак.

Президент попросил поддержки. Он подчеркнул, что "время – очень дорого, и каждый день исчисляется жизнью людей".

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