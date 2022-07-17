Зеленский отстранил генпрокурорку Венедиктову и отстранил от должности главу СБУ Баканова

Президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурорки. Также глава государства отстранил главу СБУ Ивана Баканова от исполнения обязанностей.

Соответствующие указы появились 17 июля вечером на сайте президента Украины. Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения объяснил свое решение.

Обратите внимание Лазебная подала заявление об отставке с должности главы Минсоцполитики

Кто будет вместо Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский в указе об отстранении генпрокурорки Ирины Венедиктовой ссылается на закон "О правовом режиме военного положения", предусматривающем, что глава государства в этот период имеет полномочия отстранить должностное лицо и переложить его обязанности на другое.

Согласно следующему указу президента, исполняющим обязанности генерального прокурора Украины стал Алексей Симоненко.

Почему отстранили Баканова

Ивана Баканова отстранили от исполнения обязанностей главы СБУ в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, в которой говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям.

Также этот закон предусматривает проведение соответствующего служебного расследования. Именно на срок его должностного лица отстраняют от исполнения обязанностей.

Отстранение от исполнения обязанностей отменяется, если в результате проведенного служебного расследования основания для принятия этого решения не подтвердились или принято решение о дисциплинарной ответственности.

Что о своем решении сказал президент

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский еще раз подтвердил свои указы и сообщил об отстранении Ирины Венедиктовой и отстранении от должности главы СБУ Ивана Баканова.

В своем обращении глава государства также отметил, что более 60 прокуроров и сотрудников СБУ после полномасштабного вторжения России остались на временно оккупированной территории и работают на врага.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированный между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины,

– заявил Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского от 17 июля: смотрите видео