Зеленский уволил заместителя главы СБУ и ряд областных начальников

Владимир Зеленский уволил множество чиновников региональных управлений Службы безопасности Украины. Утратил должность и заместитель главы спецслужбы Владимир Горбенко.

Массовые увольнения руководства правоохранительного органа начались вслед за окончательным и официальным увольнением главы СБУ Ивана Баканова. Об этом свидетельствует ряд указов Зеленского, обнародованных на сайте официального интернет-представительства Президента Украины, передает 24 канал.

Читайте также Зеленский внес в Раду представление об увольнении Венедиктовой

Кто потерял должности

По ряду указов президента от 19 июля, уволены с должностей такие представители Службы безопасности Украины:

Владимир Горбенко – заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Службы безопасности Украины; Руслан Григоренко – начальник Управления Службы безопасности Украины в Сумской области;

области; Владимир Краснянский – начальник Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области;

области; Сергей Лысак – начальник Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области;

области; Иван Рудницкий – начальник Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области;

области; Борзилов Евгений – начальник Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Добавим, что некоторых уволенных Зеленский назначил начальниками региональных управлений СБУ в других областях Украины.

Кто занял новые должности

Кроме ряда указов об увольнении, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины также опубликованы указы Зеленского о назначении новых людей на эти должности.

Эдуард Фёдоров – новый начальник Управления Службы безопасности Украины в Сумской области;

Сергей Лысак – начальник Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области (вместо Житомирской);

Евгений Борзилов – начальник Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области (вместо Полтавской);

Иван Рудницкий – начальник Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области (вместо Закарпатской);

Александр Куц – новый начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Напомним, что вечером 17 июля Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова с должности. На следующий день президент внес в Верховную Раду постановление об увольнении чиновника. 19 июля нардепы проголосовали за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины – поддержали такое решение 265 народных депутатов. Исполняющим обязанности главы СБУ является Василий Малюк.

К теме – Владимир Зеленский объявил о массовых "чистках" в СБУ: смотрите видео