Зеленский уволил заместителя главы СБУ и ряд областных начальников
Владимир Зеленский уволил множество чиновников региональных управлений Службы безопасности Украины. Утратил должность и заместитель главы спецслужбы Владимир Горбенко.
Массовые увольнения руководства правоохранительного органа начались вслед за окончательным и официальным увольнением главы СБУ Ивана Баканова. Об этом свидетельствует ряд указов Зеленского, обнародованных на сайте официального интернет-представительства Президента Украины, передает 24 канал.
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Кто потерял должности
По ряду указов президента от 19 июля, уволены с должностей такие представители Службы безопасности Украины:
- Владимир Горбенко – заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Руслан Григоренко – начальник Управления Службы безопасности Украины в Сумской области;
- Владимир Краснянский – начальник Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области;
- Сергей Лысак – начальник Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области;
- Иван Рудницкий – начальник Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области;
- Борзилов Евгений – начальник Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
Добавим, что некоторых уволенных Зеленский назначил начальниками региональных управлений СБУ в других областях Украины.
Кто занял новые должности
Кроме ряда указов об увольнении, на сайте официального интернет-представительства Президента Украины также опубликованы указы Зеленского о назначении новых людей на эти должности.
- Эдуард Фёдоров – новый начальник Управления Службы безопасности Украины в Сумской области;
- Сергей Лысак – начальник Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области (вместо Житомирской);
- Евгений Борзилов – начальник Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области (вместо Полтавской);
- Иван Рудницкий – начальник Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области (вместо Закарпатской);
- Александр Куц – новый начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.
Напомним, что вечером 17 июля Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова с должности. На следующий день президент внес в Верховную Раду постановление об увольнении чиновника. 19 июля нардепы проголосовали за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины – поддержали такое решение 265 народных депутатов. Исполняющим обязанности главы СБУ является Василий Малюк.
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