Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Сподара
Источник:ОП
Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией. Речь идет о Ярославе Сподаре.
Соответствующий указ президент подписал 26 августа. Сподар был заместителем командующего Национальной гвардией Украины по работе с личным составом с 2014 года.
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Зеленский уволил Сподара
Уволить Ярослава Богдановича Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины,
– говорится в тексте документа.
Следует вспомнить, что Ярослава Сподара на должность назначили в мае 2014 года. Тогда указ о его назначении подписал исполняющий обязанности президента Александр Турчинов.
Что известно о Ярославе Сподаре
- Ярослав Сподар родился в Житомирской области и окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи, впоследствии – Военного гуманитарного института Национальной академии обороны Украины.
- Предварительно известно, что он возглавлял управление воспитательной работы главного управления внутренних войск МВД Украины, а также отдел комплектования и прохождения службы по офицерскому составу Академии внутренних войск МВД.
- В 2015 году получил звание генерал-майора. С 2017 года – генерал-лейтенант.
- В 2009 году награжден медалью "За безупречную службу" 3 степени, в 2016 – Орденом Богдана Хмельницкого 3 степени.
Последние кадровые изменения у Зеленского
Владимир Зеленский 16 августа уволил главу Николаевской районной государственной администрации Игоря Мухарского. Перед этим чиновник написал заявление об увольнении.
Кроме того, 15 августа Владимир Зеленский уволил руководителей СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.
Также в июле Владимир Зеленский отстранил от должностей Ирину Венедиктову и Ивана Баканова. После этого президент Украины уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора, а также Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.
Новым генеральным прокурором Украины стал украинский юрист и политик Андрей Костин. Кроме того, исполняющим обязанности главы СБУ стал Василий Малюк.
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