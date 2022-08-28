Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Сподара

Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией. Речь идет о Ярославе Сподаре.

Соответствующий указ президент подписал 26 августа. Сподар был заместителем командующего Национальной гвардией Украины по работе с личным составом с 2014 года.

Читайте также "Нацисты и террористы": как россия годами "демонизировала" украинских защитников

Зеленский уволил Сподара

Уволить Ярослава Богдановича Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины,

– говорится в тексте документа.

Следует вспомнить, что Ярослава Сподара на должность назначили в мае 2014 года. Тогда указ о его назначении подписал исполняющий обязанности президента Александр Турчинов.

Что известно о Ярославе Сподаре

Ярослав Сподар родился в Житомирской области и окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи, впоследствии – Военного гуманитарного института Национальной академии обороны Украины.

Предварительно известно, что он возглавлял управление воспитательной работы главного управления внутренних войск МВД Украины, а также отдел комплектования и прохождения службы по офицерскому составу Академии внутренних войск МВД.

В 2015 году получил звание генерал-майора. С 2017 года – генерал-лейтенант.

В 2009 году награжден медалью "За безупречную службу" 3 степени, в 2016 – Орденом Богдана Хмельницкого 3 степени.

Последние кадровые изменения у Зеленского

Владимир Зеленский 16 августа уволил главу Николаевской районной государственной администрации Игоря Мухарского. Перед этим чиновник написал заявление об увольнении.

Кроме того, 15 августа Владимир Зеленский уволил руководителей СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Также в июле Владимир Зеленский отстранил от должностей Ирину Венедиктову и Ивана Баканова. После этого президент Украины уволил Ирину Венедиктову с должности генпрокурора, а также Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Новым генеральным прокурором Украины стал украинский юрист и политик Андрей Костин. Кроме того, исполняющим обязанности главы СБУ стал Василий Малюк.

Смотрите также: Нацгвардия показала эксклюзив из Северодонецка: видео