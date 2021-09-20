Зеленский уже вылетел в США на сессию Генассамблеи ООН, – СМИ
Источник:Интерфакс-Украина
Президент Владимир Зеленский вылетел в США. Он должен принять участие в 76 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Выступление Зеленского запланировано на вторую половину среды, то есть 22 сентября.
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Что известно о сессии Генассамблеи ООН
76-я сессия Генассамблеи ООН стартовала 14 сентября. К слову, делегаты проголосовали за включение в повестку дня вопроса оккупации украинских территорий.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, что во время участия в мероприятии Зеленский консолидирует международную поддержку Украины ради противодействия агрессии России. Кроме того, акцент направят на привлечение инвестиций и борьбу с пандемией COVID-19.
Что еще будет делать Зеленский в США
- Зеленский проведет в Штатах ряд двусторонних встреч. Например, с лидерами других государств и представителями международных организаций. Среди них будет и генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.
- Запланированы встречи с президентами Польши, Молдовы и Грузии.
- Кроме того, президент должен встретиться с бизнесменами и инвесторами, а также украинской общиной в США.
Предыдущий визит Зеленского в США: коротко
1 сентября 2021 года состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президенты в Вашингтоне обсудили вопросы безопасности, энергетики и стратегии. В результате США пообещали оказать военную помощь Украине – финансовую и комплексами Javelin. Кроме этого, заключили оборонное и космическое соглашение.
Украинские делегаты также заключили Меморандум относительно коммерческого сотрудничества, соглашение в аграрной сфере и здравоохранения.