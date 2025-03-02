Хорошего решения не было: что надо понять о перепалке между Зеленским и Трампом

Трамп и Вэнс, с их пренебрежительным и отвратительным поведением, спровоцировали Зеленского. Они хотели этого? Если нет и это просто демонстрация характера и внутренних качеств персонажей, сидевших перед нами – то это хорошо.

Что это было?

Было ли это просто проявлением ненависти, антихимии, что есть у Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому еще со времен импичмента? Хуже, если это подготовленная ловушка, срежиссированный конфликт. Ведь тогда нас ждет уже написанная вторая серия. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Точно можно сказать, что в Москве многие люди напились от счастья. Они смогли переложить вину за потенциальный срыв переговоров на Украину. Несмотря на то, что именно Россия не готова к компромиссу, продолжая выставлять требования капитуляции. Причем, Кремлю для этого ничего не понадобилось делать.

Могли ли мы быть единственными взрослыми в той комнате? Произошло ли то, что произошло, результатом отсутствия опыта? Это все риторические вопросы.

Можно ли было это предотвратить? Было очевидно, что это визит, который не принесет удовольствия? Можно ли было "закрыть глаза и думать об Англии"? Не знаю. Владимир Зеленский пытался. Но хозяева были более настойчивыми. Они провоцировали и добились своего.

Публичное унижение или публичный конфликт

Могу ли я обвинять Зеленского, что он не сдержался? Могу, но не хочу. Потому что там сидел не только капитан команды КВН, а президент страны, что пропускал через себя всю боль трех лет войны и геноцида со стороны россиян. Там сидел президент страны, что борется за свое достоинство. Мог ли он на 5 минут забыть о достоинстве? Хотела бы страна, чтобы он так сделал? И надо ли в таких случаях слушать страну и свое сердце вместо холодного ума и терпения? Что ударит по стране больше – публичное унижение, которого добивались Трамп и Вэнс, или публичный конфликт? Как всегда, не было хорошего решения. В такую ситуацию нас поставили люди, что не могут называться друзьями.

Провокаторы достигли своего. Неизвестно, зачем. Это отвратительно. Имеют ли они план? Или это план Владимира Путина? Или просто они хотели насладиться моментом и отомстить за поражение в переговорах по полезным ископаемым? Или хотели сорвать подписание соглашения, которое им ничего не дает? Или просто Вэнс не может контролировать себя, когда оказывается на диване? Кто знает.

Это должно объединить всех вокруг Украины

Что они пытались доказать? Что Украина слабая и должна принять все условия Путина? Почему тогда эта встреча была в Белом доме, а не в Кремле? Или они просто перевели на английский то, что хотел сказать Путин? Или попытки заставить Зеленского молчать и терпеть было просто прелюдией перед требованием принять капитуляцию, которой требует Путин? Или мы просто не понимаем стратегии Трампа в переговорах? А есть ли она?

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А может гениальные переговорщики из Вашингтона поняли, что их стратегия переговоров не работает и просто решили спихнуть вину на Украину? Мол, смотрите, гениальный составитель соглашений Трамп почти заключил очередную прекрасную сделку, но все развалилось из-за Украины? Потому что здесь еще можно демонстрировать силу, но трудно ее было бы показывать, если бы тебя просто послал Путин после пресмыкания перед ним.

Хорошо, что это все произошло публично. Хорошо, что весь мир увидел нутро людей, атакующих Украину. Хорошо, что европейские лидеры, все кроме Орбана, один за другим выразили поддержку Украине.

И плохо, что это произошло. Это плохие новости для всех нас. Очередные плохие новости. Обидно, что западный мир больше не имеет моральных лидеров, по крайней мере тех, кто сидит в Вашингтоне.

Но это вновь должно объединить нас всех. Не вокруг Зеленского, а вокруг Украины. Потому что это началось на Революции Достоинства и продолжается уже более 10 лет, долгих 10 лет. И это снова о достоинстве. Там, в Белом доме, один украинец не променял достоинство на похвалу Трампа. Был ли это маленький поступок одного эмоционального человека, или очередной большой шаг нации, не сдающейся? Не сдается не потому, что любит воевать, а потому, что знает, что следует за капитуляцией?