Зеленский подчеркнул, что нужно продолжать давление на врага на фронте – нельзя давать россиянам отдыхать. Ситуация на поле боя очень сложна, однако вооруженные силы определяют ход этой войны.

Об этом президент Зеленский рассказал на заседании Контактной группы по обороне Украины на уровне министров обороны в формате "Рамштайн". Она проходит в Брюсселе, столица Бельгии.

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Зеленский о состоянии фронта

Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Бельгию визитом. Там запланирована встреча в формате "Рамштайн". На заседании Контактной группы президент в очередной раз подчеркнул ситуацию на поле боя и его особенности. Зеленский заявил, что врага необходимо "давить" без всяких промедлений. Нельзя давать возможность россиянам отдыхать и восстанавливать свой военный потенциал.

Очень важно, чтобы не было пауз. Необходимо понимать принципы эффективной обороны и понимать, что оборона не должна позволять противнику останавливаться и восстанавливаться, выбирать новые тактики,

– акцентировал президент.

Зеленский отмечает, что Россия потеряла инициативу, а украинцы продолжают давить на агрессора. Однако оккупанты продолжают попытки штурма украинских позиций. Несмотря на оборону и наступательные действия ВСУ, ситуация остается сложной. Однако именно Украина определяет ход войны.

Россияне не могут вести войну самостоятельно, поэтому обращаются в Иран или Северную Корею и преклоняют перед ними колено. Черноморский флот убегает от украинского оружия. Покупатели российского сбоя видят все преимущества оружия свободного отчета. России не хватает своей силы.

Президент прибыл в Бельгию