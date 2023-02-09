Зеленский уже приехал на переговоры с европейскими лидерами: они будут непубличными

В обед 9 февраля Владимир Зеленский приехал на переговоры с европейскими лидерами. Они будут непубличными, политикам даже придется сдать телефоны.

Владимир Зеленский в четверг 9 февраля прибыл на саммит в Брюсселе, на котором будет рассмотрена дальнейшая помощь ЕС для Украины.

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Зеленский прибыл на закрытую встречу с лидерами ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель опубликовал фото – на нем Владимир Зеленский, глава Евросовета и главы государств и правительств стран ЕС.

Переговоры с Зеленским будут непубличными. Политикам даже было поручено сдать свои телефоны. Известно, что во время переговоров будут говорить о поставках Украине дальнобойного оружия и истребителей. Также политики обсудят будущее Украины в Евросоюзе и украинскую формулу мира.

Плечом к плечу, ближе, чем когда-либо, наше будущее вместе,

– написал Шарль Мишель в своем твиттере.

Зеленский прибыл на переговоры с лидерами ЕС: Фото из твиттера Шарля Мишеля

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