Зеленский уже приехал на переговоры с европейскими лидерами: они будут непубличными
Источник:"Радио свобода"
В обед 9 февраля Владимир Зеленский приехал на переговоры с европейскими лидерами. Они будут непубличными, политикам даже придется сдать телефоны.
Владимир Зеленский в четверг 9 февраля прибыл на саммит в Брюсселе, на котором будет рассмотрена дальнейшая помощь ЕС для Украины.
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Зеленский прибыл на закрытую встречу с лидерами ЕС
Президент Европейского совета Шарль Мишель опубликовал фото – на нем Владимир Зеленский, глава Евросовета и главы государств и правительств стран ЕС.
Переговоры с Зеленским будут непубличными. Политикам даже было поручено сдать свои телефоны. Известно, что во время переговоров будут говорить о поставках Украине дальнобойного оружия и истребителей. Также политики обсудят будущее Украины в Евросоюзе и украинскую формулу мира.
Плечом к плечу, ближе, чем когда-либо, наше будущее вместе,
– написал Шарль Мишель в своем твиттере.
Зеленский прибыл на переговоры с лидерами ЕС: Фото из твиттера Шарля Мишеля
Главное о визите Зеленского в Брюссель
- Утром 9 февраля Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Цель президента – договориться о дальнобойной артиллерии, обещанных танках, истребителях и боеприпасах. Также он хочет заручиться поддержкой от европейских лидеров касательно "саммита формулы мира".
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Зеленского в Брюсселе. После этого глава государства прибыл в Европейский парламент, где его встретили стоя и бурными аплодисментами. Перед выступлением Зеленский вместе с главой ЕП Робертой Мецолой прослушали гимн Украины и Евросоюза.
- После этого президент выступил перед Европарламентом с исторической речью и поблагодарил стран-союзниц за поддержку.