Аж расплакались: Зеленский в парламенте Чехии сделал фото с украинками-уборщицами в парламенте Чехии
- Президент Зеленский во время визита в Чехию сфотографировался с украинками-уборщицами, которые работают в чешском парламенте.
- Украинки были тронуты встречей с президентом и расплакались после совместного фото.
Президент Зеленский 5 мая прибыл с визитом в Чехию. Во время запланированных мероприятий он сфотографировался с украинками-уборщицами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на медиаконсультанта Палаты депутатов Даниэля Моравца. Именно он сделал одно из фото.
Смотрите также В стильном жакете и брюках-палаццо: Елена Зеленская встретилась с первой леди Чехии
Украинки наблюдали за встречей из соседней комнаты
Украинки работают уборщицами в чешском парламенте, где президент Зеленский встречался с парламентариями.
В перерыве между этим он заметил, как женщины наблюдали за его визитом из соседней комнаты через стекло. После этого он пригласил их сделать совместное фото.
Фотографировал их Даниэль Моравец, а также вице-спикерка Катарина Ришава.
Медиаконсультант Палаты депутатов рассказал, что украинки были так тронуты, что даже расплакались после этого.
Напомним, что во время визита президента Зеленского в Прагу Украина и Чехия договорились об открытии школы для обучения украинских пилотов на базах Чехии, чтобы обучать их управлять истребителями F-16 и L-39. Также обсудили дипломатические усилия для мира и средства давления на Россию.