Зеленский назвал численность армий Украины и России

Во вторник, 21 января, президент Украины прибыл в Швейцарию. Он принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Там Владимир Зеленский назвал численность армий России и Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента.

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Какова численность армий России и Украины

Президент подчеркнул, что приоритеты стран в сфере политики, обороны и экономики должны соответствовать вызовам России и ее союзников. Он подчеркнул, что преодолеть имеющиеся угрозы возможно только совместными усилиями.

Даже когда речь идет о численности армии. Россия может выставить примерно 1,3 - 1,5 миллиона военных. У нас – более 800 тысяч в армии,

– говорит Зеленский.

По его словам, на втором месте после Украины – Франция с более 200 тысячами. Уже потом - Германия, Италия и Великобритания. Остальные страны имеют еще меньшую армию.

Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя сама. Речь идет о том, что все мы должны стоять вместе, чтобы что-то значить,

– убеждает украинский президент.

Кроме того, хотя экономический потенциал России значительно уступает европейскому, она превосходит всю Европу в производстве боеприпасов и военной техники в несколько раз. Путин постепенно превращает Россию в "версию Северной Кореи", считает Зеленский.