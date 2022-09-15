Зеленский в ДТП получил легкие ушибы: эксклюзивные подробности об аварии в Киеве
Поздно вечером 14 сентября автомобиль Владимира Зеленского, который вез украинского лидера, попал в ДТП. К счастью, обошлось без жертв.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал, в каком состоянии находится Владимир Зеленский.
Важно Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
В каком состоянии президент Украины
Никифоров поспешил заверить, что авария никоим образом не сказалась на состоянии здоровья и работоспособности президента.
Президент работает с самого утра. Расписание встреч на сегодня никак не изменилось, все мероприятия проходят по графику,
– сказал Никифоров.
По словам Никифорова, президент отделался легкими ушибами, но госпитализация не понадобилась. Украинский лидер продолжает работать.
Как произошла авария
Известно, что ДТП произошло поздно вечером, ближе к 23: 00, в Киеве. Президент двигался в направлении офиса Президента, он как раз возвращался из поездки освобожденными районами Харьковской области. Другое легковое авто двигалось в перекрестном направлении. Как следствие-произошло столкновение.
Кортеж президента сопровождали медики и охрана Владимира Зеленского. Именно они и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему водителю легкового авто. После этого пострадавшего передали в руки городской "скорой".