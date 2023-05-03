Визит Зеленского в Финляндию: обозреватель акцентировал внимание на важном событии, которое произошло накануне

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прибыл с визитом в Финляндию 3 мая. Накануне там произошло еще одно любопытное событие.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, накануне стало известно, что США и Финляндия намерены усилить военное сотрудничество.

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В частности, идут переговоры о том, чтобы на финских военных базах могли разместиться американские военные. Там они организовали бы учебные базы.

Они заключают договор о размещении американских военных на военных базах финской армии. Это было необязательно. Если кто-то является представителем НАТО, это не обязывает его размещать там контингент другого представителя НАТО. Это договоренности обеих сторон,

– отметил Коваленко.

Зеленский неожиданно прибыл в Финляндию: смотрите видео

Может ли Финляндия помочь Украине оружием

Как отметил Коваленко, на фоне этого в Финляндию прибыл президент Владимир Зеленский с неожиданным визитом. На самом деле это государство уже неоднократно оказывало военную помощь Украине на протяжении полномасштабного вторжения.

Но, вероятно, Финляндия может еще многим помочь. Там есть некоторые запасы как советской техники и боеприпасов, так и оружия западного образца.

Поэтому эти контакты очень полезны. Они могут иметь неплохую перспективу развития,

– уверен Коваленко.

Зеленский прибыл в Финляндию: коротко