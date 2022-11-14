Еще не пробовал арбуз, а очень хочется, – Зеленский шутливо прокомментировал визит в Херсон
Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный Херсон. Город был деоккупирован украинскими военными 11 ноября.
Зеленский шутливо прокомментировал визит в Херсон
Во время визита в Херсон глава украинского государства имел короткую пресс-конференцию с журналистами. Один из них, Дмитрий Комаров спросил: "зачем было ехать именно в Херсон". Зеленский дал шутливый ответ.
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Комаров спросил Зеленского, почему он решил рисковать и приехать, ведь мог обратиться к жителям города в онлайн-формате. Зеленский объяснил журналистам, почему он приехал в недавно освобожденный от российских захватчиков Херсон. И сделал это в шутливой форме: "А как же арбуз херсонский?".
Однако впоследствии глава государства отметил, что это шутка.
Если честно, то важно быть здесь. Все рискуют. Военные рискуют ежедневно. Журналисты рискуют. Мы же говорим о Херсоне. Мне кажется, надо быть здесь и поддержать херсонцев. Мы обещаем, что реально возвращаемся, что реально поднимаем наш флаг. Хочется эмоции, энергии от людей получить. И это мотивирует,
– отметил Зеленский.
На вопрос, пробовал ли президент уже арбуз, он ответил: "Еще нет, но очень хочется!".
Зеленский приехал в освобожденный Херсон: что известно
- Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.
- "Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – процитировало слова президента издание Reuters.
- Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.
- Также во время визита Зеленский подчеркнул, что Украину не интересует территория других стран только деоккупация нашей. Он добавил, что не знает, куда ВСУ пойдет дальше, но это будет.
- Также сегодня, 14 ноября, в Херсоне Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.
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