Еще не пробовал арбуз, а очень хочется, – Зеленский шутливо прокомментировал визит в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный Херсон. Город был деоккупирован украинскими военными 11 ноября.

Зеленский шутливо прокомментировал визит в Херсон

Во время визита в Херсон глава украинского государства имел короткую пресс-конференцию с журналистами. Один из них, Дмитрий Комаров спросил: "зачем было ехать именно в Херсон". Зеленский дал шутливый ответ.

Главное Визит президента и поднятие Государственного флага: что происходит в Херсоне

Комаров спросил Зеленского, почему он решил рисковать и приехать, ведь мог обратиться к жителям города в онлайн-формате. Зеленский объяснил журналистам, почему он приехал в недавно освобожденный от российских захватчиков Херсон. И сделал это в шутливой форме: "А как же арбуз херсонский?".

Однако впоследствии глава государства отметил, что это шутка. Если честно, то важно быть здесь. Все рискуют. Военные рискуют ежедневно. Журналисты рискуют. Мы же говорим о Херсоне. Мне кажется, надо быть здесь и поддержать херсонцев. Мы обещаем, что реально возвращаемся, что реально поднимаем наш флаг. Хочется эмоции, энергии от людей получить. И это мотивирует,

– отметил Зеленский. На вопрос, пробовал ли президент уже арбуз, он ответил: "Еще нет, но очень хочется!".

Зеленский приехал в освобожденный Херсон: что известно

Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – процитировало слова президента издание Reuters.

Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

Также во время визита Зеленский подчеркнул, что Украину не интересует территория других стран только деоккупация нашей. Он добавил, что не знает, куда ВСУ пойдет дальше, но это будет.

Также сегодня, 14 ноября, в Херсоне Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.

Достойно внимания – Зеленский прибыл в освобожденный Херсон: смотрите видео