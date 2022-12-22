Зеленский в Конгрессе сравнил Путина с Гитлером и вспомнил знаменитую речь Черчилля

Владимир Зеленский заявил, что Украина сдерживает Владимира Путина так, как когда свободный мир сдерживал Гитлера. Украинский лидер вспомнил, что Россия бросила против нас все, равно как и похожая тирания когда-то.

Соответствующую информацию президент Украины сказал, выступая в Конгрессе США против 22 декабря. Владимир Зеленский заметил, что россияне бросили все, что у них есть, против свободного мира.

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Что сказал Зеленский в Конгрессе

Так же как храбрые американские солдаты, державшие оборону и отвергшие гитлеровские войска на Рождество 1944 года, отважные украинские солдаты делают то же самое с путинскими войсками на это Рождество. Украина держит свои позиции и никогда не сдастся,

– заявил Зеленский.

После этого Конгресс США начал аплодировать президенту Украины, стоя.

Стоит заметить, что в своем выступлении президент сказал по-английски "никогда не сдастся", то есть "will never surrender". Это ссылка к известной речи тогдашнего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля от 4 июня 1940 перед Палатой общин.

Что известно о параллели с Черчиллем

Во время своей речи Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вспомнила своего отца, который был членом Конгресса в 1941 году, когда через день после Рождества там выступал тогдашний премьер Великобритании Уинстон Черчилль и "призвал Америку бороться с тиранией в Европе".

Нэнси Пелоси вспомнила слова из этой речи Черчилля: "Мы делаем наиболее благородную работу в мире – не только защищая сердца и дома, но и дело свободы в каждой земле".

Спикер Палаты представителей добавила: "Именно это и делает народ Украины". Заверила также, мол, надеется, что в течение следующих 48 часов Конгресс утвердит новый раунд важной безопасности и экономической помощи для Украины. Также отметила, что высоко оценила решение Байдена предоставить Киеву систему противовоздушной обороны Patriot.